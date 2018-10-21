    21 Ekim 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

    Trabzonsporda Erzurumspor mesaisi tamamlandı
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    , 'in 9. haftasında yarın 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.

    , yarın Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de ile karşı karşıya gelecek.

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