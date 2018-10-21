21 Ekim 2018, Pazar
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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.
Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
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