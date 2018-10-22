Cifte dinamit
Bordo-mavililer yine çift forvetle sahaya çıkacak. Son üç maçta 4 gol atan Burak ve 5 gollü Rodallega’nın yeni avı Erzurumspor
Göztepe yenilgisinin ardından oyun sistemini değiştirerek çift forvete dönen Ünal Karaman, Erzurumspor karşısına da aynı dizilişle çıkacak. Hugo Rodallega ile Burak Yılmaz ileri uçta birlikte görev yapacak. İki oyuncu, bordo-mavili takımın ligde bu sezon attığı 17 golün 9'una imza koydu. Burak Yılmaz; Göztepe, Kasımpaşa ve Akhisarspor ile oynanan son 3 maçın hepsinde fileleri havalandırmayı başarırken toplamda 4 gol kaydetti. Hugo Rodallega ise attığı 5 golle Süper Lig'de bordo-mavili takımın en skorer ismi. Form grafikleri zirvede olan ikili, Erzurumuspor filelerini de havalandırmak için çalışacaklarını belirtirken, "Ancak asıl önemli olan galibiyet. Biz gol atmasak da 3 puanı alalım yeter" diye konuştular.
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