    22 Ekim 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Cifte dinamit

    Cifte dinamit
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Bordo-mavililer yine çift forvetle sahaya çıkacak. Son üç maçta 4 gol atan Burak ve 5 gollü Rodallega’nın yeni avı Erzurumspor

    yenilgisinin ardından oyun sistemini değiştirerek çift forvete dönen , Erzurumspor karşısına da aynı dizilişle çıkacak. ile ileri uçta birlikte görev yapacak. İki oyuncu, bordo-mavili takımın ligde bu sezon attığı 17 golün 9'una imza koydu. Burak Yılmaz; Göztepe, ve Akhisarspor ile oynanan son 3 maçın hepsinde fileleri havalandırmayı başarırken toplamda 4 gol kaydetti. Hugo Rodallega ise attığı 5 golle 'de bordo-mavili takımın en skorer ismi. Form grafikleri zirvede olan ikili, Erzurumuspor filelerini de havalandırmak için çalışacaklarını belirtirken, "Ancak asıl önemli olan galibiyet. Biz gol atmasak da 3 puanı alalım yeter" diye konuştular.

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