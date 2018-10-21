    21 Ekim 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzon’un gözü zirvede

    Trabzon’un gözü zirvede
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    ’ın puan kaybetmesiyle Trabzon gözünü zirveye dikti. Asbaşkan Hacısalihoğlu, “Zirve Trabzon’a yakışır ama baskıya gerek yok” dedi

    , 'ın puan kaybetmesiyle ligin zirvesine bir adım daha yaklaşma şansını yakaladı. Fırtına, maçını kazanarak Galatasaray ile puan farkını üçe indirme şansını yakalayacak.

    ZİRVE BİZE ÇOK YAKIŞIR

    Ancak bu durumun takım üzerinde bir baskı oluşturmaması gerektiğini belirten Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "İddialı söylemler ile gereksiz bir baskı ortamı oluşturmamalıyız. Her takım üst sıralarda olmak ister hele ki Trabzonspor iseniz orası çok yakışan bir konumdur. Baskıya gerek yok. Önceliğimiz Erzurumspor'u mağlup ederek yolumuza devam etmek" diye konuştu.
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