21 Ekim 2018, Pazar
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ZİRVE BİZE ÇOK YAKIŞIR
Ancak bu durumun takım üzerinde bir baskı oluşturmaması gerektiğini belirten Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "İddialı söylemler ile gereksiz bir baskı ortamı oluşturmamalıyız. Her takım üst sıralarda olmak ister hele ki Trabzonspor iseniz orası çok yakışan bir konumdur. Baskıya gerek yok. Önceliğimiz Erzurumspor'u mağlup ederek yolumuza devam etmek" diye konuştu.
Trabzon’un gözü zirvede
Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018
Galatasaray’ın puan kaybetmesiyle Trabzon gözünü zirveye dikti. Asbaşkan Hacısalihoğlu, “Zirve Trabzon’a yakışır ama baskıya gerek yok” dedi
Trabzonspor, Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle ligin zirvesine bir adım daha yaklaşma şansını yakaladı. Fırtına, Erzurum maçını kazanarak Galatasaray ile puan farkını üçe indirme şansını yakalayacak.
ZİRVE BİZE ÇOK YAKIŞIR
Ancak bu durumun takım üzerinde bir baskı oluşturmaması gerektiğini belirten Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "İddialı söylemler ile gereksiz bir baskı ortamı oluşturmamalıyız. Her takım üst sıralarda olmak ister hele ki Trabzonspor iseniz orası çok yakışan bir konumdur. Baskıya gerek yok. Önceliğimiz Erzurumspor'u mağlup ederek yolumuza devam etmek" diye konuştu.
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