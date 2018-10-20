    20 Ekim 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu futbolcu Onazi, baba oldu

    Onazi baba oldu
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'un Nijeryalı futbolcusu , baba oldu.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nin eşi Sandra Onazi'nin ABD'de kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

    Bebeğe "" adının verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Futbolcumuz Onazi'yi ve eşini kutluyor, Zara Agbenu'ya sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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