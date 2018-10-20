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Trabzonsporlu futbolcu Onazi, baba oldu
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi, baba oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ogenyi Onazi'nin eşi Sandra Onazi'nin ABD'de kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.
Bebeğe "Zara Agbenu" adının verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Futbolcumuz Onazi'yi ve eşini kutluyor, Zara Agbenu'ya sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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