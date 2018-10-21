    21 Ekim 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Pereira'nın rakibi Ronaldo!

    Pereiranın rakibi Ronaldo!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Fırtına’nın 33 yaşındaki sağ beki, ’nın beş büyük liginde en çok asist yapan isimlerden biri

    Bu sezona fırtına gibi başlayan ve bordo-mavililerde ikinci baharını yaşayan Joao Pereira yıldız isimlere meydan okuyor. Çalışkanlığı, azmi ve bitmek bilmeyen enerjisi ile taraftarın da sevgilisi olan 34 yaşındaki sağ bek, geride kalan 8 haftada 4 asistle 'nın 5 büyük ligi ve 'de en fazla asist yapan isimlerden oldu. , , , , ve 'deki yıldızlara taş çıkaran Pereira asist sıralamasında kendine 4. sıradan yer buldu. Süper Lig'de Querasma, Guilherme gibi yıldızlarla kapışan Pereira'nın asıl rakibi ise Ronaldo. Bu sezon 'a transfer olan Portekizli, ligde 4 gol atarken, 4 de asist yaptı. İlk 2 sırada 6'şar asistle Milan'lı Suso, Dortmund'lu Sancho var.

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