Pereiranın rakibi Ronaldo!

Pereira'nın rakibi Ronaldo!
Fırtına’nın 33 yaşındaki sağ beki, Avrupa’nın beş büyük liginde en çok asist yapan isimlerden biri
Bu sezona fırtına gibi başlayan ve bordo-mavililerde ikinci baharını yaşayan Joao Pereira yıldız isimlere meydan okuyor. Çalışkanlığı, azmi ve bitmek bilmeyen enerjisi ile taraftarın da sevgilisi olan 34 yaşındaki sağ bek, geride kalan 8 haftada 4 asistle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla asist yapan isimlerden oldu. İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve Türkiye'deki yıldızlara taş çıkaran Pereira asist sıralamasında kendine 4. sıradan yer buldu. Süper Lig'de Querasma, Guilherme gibi yıldızlarla kapışan Pereira'nın asıl rakibi ise Ronaldo. Bu sezon Juventus'a transfer olan Portekizli, ligde 4 gol atarken, 4 de asist yaptı. İlk 2 sırada 6'şar asistle Milan'lı Suso, Dortmund'lu Sancho var.
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