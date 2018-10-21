MAÇ SONUCU l Trabzonspor Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı l ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı 0-0 berabere tamamlandı.

İLK 11'LER:

Trabzonspor 11'i: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Amiri, Rodallega, Burak Yılmaz

BB Erzurumspor'un 11'i: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, İbrahim, Scuk, Taylan, Emrah, Özer, Sunu



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Sunu'nun soldan pasında Emrah Başsan, topu ceza alanındaki Özer Hurmacı'ya aktardı. Özer Hurmacı, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısıyla Emrah Başsan'ın ofsaytta olduğu belirlenerek, gol geçerli sayılmadı.

13. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Sehic sol tarafına gelen meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada Amiri'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

21. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Egemen Korkmaz'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.

37. dakikada savunmanın arkasındaki Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kontrol etti.

39. dakikada Hosseini'den topu kapan Sunu'nun ceza yayı yakınından yerden şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol ederek gol şansı vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

ERZURUMSPOR'DA İKİ ESKİ TRABZONSPORLU

Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosunda iki eski Trabzonsporlu oyuncu yer aldı. Son olarak 2015-16 sezonunda Trabzonspor forması giyen Özer Hurmacı ile 2008-09 ve 2010-11 sezonları arasında bordo mavili formayı giyen Egemen Korkmaz, Medical Park Stadyumu'nda bu kez Trabzonspor'a rakip oldular.

AĞAOĞLU'NDAN ONUR VE PEREIRA'YA PLAKET

Bu arada karşılaşma öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'deki 200'üncü maçına çıkan Onur Recep Kıvrak ile bordo mavili forma ile 61'inci resmi maçına çıkan Joao Pereira'ya plaket verdi.





TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Hafta içerisinde kulüpten yapılan maça davet çağrılarına kayıtsız kalmayan bordo mavili taraftarlar, stadın önemli bölümünü doldurarak üst sıraları hedefleyen takımlarına destek oldular. Konuk ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarına destek verdi.