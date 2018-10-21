    21 Ekim 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Ağaoğlu: "Işıkları keseceğiz"

    Işıkları keseceğiz
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Ağaoğlu: Maçı evde veya kahvede izlemeyi düşünenler bilsin ki pazartesi akşamı şehrin elektriklerini keseceğiz

    'nın, vatandaşları maçına davet ettiği görüntülerin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ağaoğlu, "Maşallah bilet satışları fena değil ama halen satılmamış 13 bin bilet var. Hepsinin satılacağından eminim. Maçı evde ya da kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesin çünkü Pereira'nın dediği gibi pazartesi (yarın) 20.00'de şehrin elektriklerini keseceğiz. Tek ışık Akyazı'dan yükselecek ve geceyi aydınlatacak" ifadesini kullandı.

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