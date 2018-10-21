Ağaoğlu: "Işıkları keseceğiz"

Ağaoğlu: Maçı evde veya kahvede izlemeyi düşünenler bilsin ki pazartesi akşamı şehrin elektriklerini keseceğiz

Pereira'nın, vatandaşları Erzurum maçına davet ettiği görüntülerin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ağaoğlu, "Maşallah bilet satışları fena değil ama halen satılmamış 13 bin bilet var. Hepsinin satılacağından eminim. Maçı evde ya da kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesin çünkü Pereira'nın dediği gibi pazartesi (yarın) 20.00'de şehrin elektriklerini keseceğiz. Tek ışık Akyazı'dan yükselecek ve geceyi aydınlatacak" ifadesini kullandı.