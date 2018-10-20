    20 Ekim 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti

    Trabzonsporda Erzurumspor maçı hazırlıkları devam etti
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    , 'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü 'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koordinasyon, sürat ve şut çalışması yaptıkları kaydedildi.

    Bordo-mavililer, yarın yapacakları idmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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