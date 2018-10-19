    19 Ekim 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Ünal Karaman: Asla affetmem

    Ünal Karaman: Asla affetmem
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    “Emek vermeden mutluluk gelmez. Kimse bize üç puanı altın tepside sunmaz Rehavet ve isteksizliğe tahammülüm yok. Bulunduğumuz nokta bizi kesmez

    Teknik direktör pazartesi günü 'da oynanacak spor maçı için ipleri sağlam tutuyor. Antrenmanlarda sık sık oyuncularını uyaran bordo-mavili hoca, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı dün idmanda oyuncularını "Emek vermeden mutluluk gelmez. Kimse bize üç puanı altın tepside sunmaz. Rehavet ve isteksizliğe tahammülüm yok. Bulunduğumuz konum birçok takım için yeterli gözükebilir ama biz 'uz ve kesinlikle daha iyi olmalıyız" dedi.

    İKİ FUTBOLCUYA ÖZEL GÖREV

    ZİRVEYE giden yolda Erzurumspor maçının kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Karaman, oyuncularından bireysel olarak sorumluluk almalarını istedi. 52 yaşındaki teknik adam, son haftaların formda isimleri Rodallega ve Sosa ile de baş başa görüşüp kendilerine özel sorumluluklar yükledi. Karaman'ın, Erzurum maçı için her iki oyuncuya "Size büyük iş düşecek. Bizim için önce oyuncunun istikrarı önemli. Aynı çizgide devam ederseniz takım da istikrarlı görüntü ortaya koyar" dediği öğrenildi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Antony Nwakaeme, görüşme odasına Antony Nwakaeme, görüşme odasına
    En iyisi Novak En iyisi Novak
    Trabzonsporun antrenmanında Sosa fırtınası Trabzonspor'un antrenmanında Sosa fırtınası
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör