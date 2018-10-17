Yusuf Yazıcıya yakın markaj

Teknik patron Ünal Karaman ve yönetim, performansı ‘dip ’ yapan Yusuf ile yakından ilgileniyorlar. Ücretinde de iyileştir me sağlanan genç yıldız için herkes seferber olmuş durumda.

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Avrupa takımlarının transfer listesinde olan Yusuf Yazıcı, bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını arattı. Başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve yönetim, genç oyuncuyu yakın markaja almış durumda. Karaman ve yönetim Yusuf'un performansının eski haline gelmesi için kendisiyle sürekli ilgileniyor ve moral veriyorlar.

Trabzonspor'da A Takım'a yükseldikten sonra gösterdiği performansla A Milli Takım'a çağrılan Yusuf Yazıcı, bu sezona beklentilerin uzağında kaldı. Avrupa'dan transfer teklifleri alan Yazıcı, Süper Lig'in ilk 8 haftasında takıma gol katkısı sağlayamazken, bunun yanında önemli bir performans düşüklüğü de yaşadı.

BEKLENECEK!

Ücretinde iyileştirme de sağlanan Yusuf Yazıcı'nın bundan sonraki süreçte performansının ne olacağı ise merak konusu.