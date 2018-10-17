    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Yusuf Yazıcı'ya yakın markaj

    Yusuf Yazıcıya yakın markaj
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Teknik patron ve yönetim, performansı ‘dip ’ yapan Yusuf ile yakından ilgileniyorlar. Ücretinde de iyileştir me sağlanan genç yıldız için herkes seferber olmuş durumda.

    'da gösterdiği performans ile Avrupa takımlarının listesinde olan , bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını arattı. Başta Teknik Direktör ve yönetim, genç oyuncuyu yakın markaja almış durumda. Karaman ve yönetim Yusuf'un performansının eski haline gelmesi için kendisiyle sürekli ilgileniyor ve moral veriyorlar.

    Trabzonspor'da A Takım'a yükseldikten sonra gösterdiği performansla A 'a çağrılan Yusuf Yazıcı, bu sezona beklentilerin uzağında kaldı. Avrupa'dan transfer teklifleri alan Yazıcı, 'in ilk 8 haftasında takıma gol katkısı sağlayamazken, bunun yanında önemli bir performans düşüklüğü de yaşadı.

    BEKLENECEK!

    Ücretinde iyileştirme de sağlanan Yusuf Yazıcı'nın bundan sonraki süreçte performansının ne olacağı ise merak konusu.

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