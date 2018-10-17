Ünal Karaman: "Derbiden önemli"

Teknik direktör Ünal Karaman, Erzurumspor maçı için işi sıkı tutuyor.

Karaman, idmanlarda futbolcuların adeta pestilini çıkardı. Antrenmanların özellikle basına kapalı bölümlerinde yapılan çift kale maçlarda ve koşuda bazı oyuncuların zaman zaman zor anlar yaşadığı kaydedildi. Karaman'ın, talebelerine, "Bugüne kadar alınan galibiyet, mağlubiyet, beraberlik ne varsa bütün sonuçları unutun. Galatasaray derbisi gibi bu maçı da alırsak önümüz açılır. Bu sebeple Erzurum belki derbilerden de daha önemli. Çünkü zirveye giden yol bu mücadeleden geçiyor" dediği öğrenildi.

FUTBOLCULARDAN SÖZ

Trabzonsporlu futbolcuların da Karaman'ın telkinleri ve söylemleri ile kelimenin tam anlamıyla bir kenetlenme yaşadığı belirtildi. İdmanlardaki hırsları ve çalışma tempoları ile dikkatleri üzerine çeken bordo-mavili oyuncular, "Son 2 maçımızı kazanarak iyi bir hava yakaladık. Bunun sürmesi ve zirve yürüyüşümüzü devam ettirmemiz için Erzurumspor engelini de geçmek için söz birliği yaptık. Sahada herkes sonuna kadar savaşacak. Herkes arkadaşının boşluğunu dolduracak, hatasını telafi edecek" diye konuştular.

26 MAÇLIK ÖZLEM

Erzurumspor'u konuk edecek Trabzonspor, kazanarak istikrar yakalamak istiyor. 7. haftada Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor. En son geçen sezon 12, 13, 14, 15 ve 16. haftada 5 maç üst üste galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Erzurumspor'dan da 3 puan alması halinde uzun bir aradan sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma serisi yakalamış olacak.