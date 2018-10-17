Ünal Karaman, iki oyuncusundan vazgeçmiyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan ilk 8 haftalık bölümde Trabzonspor'da tüm maçlarda 90 dakika süre alan sadece Onur Recep Kıvrak ile Joa Pereira oldu.

Ligde 8 haftalık bölümü 13 puanla 5'inci sırada tamamlayan Trabzonspor'da en istikrarlı isimlerin başında kaleci Onur Recep Kıvrak ile sağ bek oyuncusu Joa Pereira geldi. Teknik direktör Ünal Karaman, 8 haftalık periyotta toplamda 20 oyuncusuna forma şansı verirken, 8 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Onur ile Pereira, 720'şer dakika ile takımda en çok süre alan oyuncular oldular.



3 OYUNCU 90 DAKİKANIN ALTINDA SÜRE ALDI

Onur ile Pereira'yı 688 dakika ile Onazi takip ederken, Sosa 677, Toure ve Novak 630'ar, Rodallega 624, Abdülkadir Ömür 557, Yusuf Yazıcı 492, Hosseini 450, Mustafa Akbaş 360, Olcay 346, Burak Yılmaz 297, Kucka 223, Amiri 197, Nwakaeme 189, Ibanez 90, Ekuban 27, Abdülkadir Parmak 20 ve Batuhan 16 dakika sahada kalan isimler oldu.



7 İSİM SİFTAH YAPAMADI

Öte yandan Trabzonspor'da 7 oyuncu ise geride kalan 8 haftalık bölümde forma giyemedi. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Semih Karadeniz, Zeki Yavru ve Murat Cem Akpınar forma şansı bulamayan isimler oldu.



EN GOLCÜ RODALLEGA, EN ÇOK ASİST YAPAN PEREİRA

Bu arada ilk 8 haftada rakip fileleri 17 kez havalandıran Trabzonspor'da goller 8 farklı isimden geldi. 5 gol kaydeden Hugo Rodallega ile 4 golü bulunan Burak Yılmaz takımın en skorer oyuncuları olurken, Nwakaeme ile Novak 2'şer, Ekuban, Olcay, Sosa ve Onazi ise 1'er golle takımına katkı sağladı. Takımda en çok asist yapan oyuncu ise 4 gol pası veren Pereira oldu. Yusuf ile Olcay 2'şer, Sosa, Abdülkadir Ömür, Kucka ve Nwakaeme 1'er gol asistle skora katkı sağladılar.