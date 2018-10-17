    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Ünal Karaman, iki oyuncusundan vazgeçmiyor

    Ünal Karaman, iki oyuncusundan vazgeçmiyor
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    ’de geride kalan ilk 8 haftalık bölümde ’da tüm maçlarda 90 dakika süre alan sadece ile oldu.

    'de geride kalan ilk 8 haftalık bölümde 'da tüm maçlarda 90 dakika süre alan sadece ile oldu.
    Ligde 8 haftalık bölümü 13 puanla 5'inci sırada tamamlayan Trabzonspor'da en istikrarlı isimlerin başında kaleci Onur Recep Kıvrak ile sağ bek oyuncusu Joa Pereira geldi. Teknik direktör , 8 haftalık periyotta toplamda 20 oyuncusuna forma şansı verirken, 8 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Onur ile Pereira, 720'şer dakika ile takımda en çok süre alan oyuncular oldular.

    3 OYUNCU 90 DAKİKANIN ALTINDA SÜRE ALDI
    Onur ile Pereira'yı 688 dakika ile Onazi takip ederken, Sosa 677, Toure ve Novak 630'ar, Rodallega 624, 557, Yusuf Yazıcı 492, Hosseini 450, 360, Olcay 346, 297, Kucka 223, Amiri 197, Nwakaeme 189, Ibanez 90, Ekuban 27, Abdülkadir Parmak 20 ve Batuhan 16 dakika sahada kalan isimler oldu.


    7 İSİM SİFTAH YAPAMADI
    Öte yandan Trabzonspor'da 7 oyuncu ise geride kalan 8 haftalık bölümde forma giyemedi. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Kamil 'nin yanı sıra Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Semih Karadeniz, ve Murat Cem Akpınar forma şansı bulamayan isimler oldu.

    EN GOLCÜ RODALLEGA, EN ÇOK ASİST YAPAN PEREİRA
    Bu arada ilk 8 haftada rakip fileleri 17 kez havalandıran Trabzonspor'da goller 8 farklı isimden geldi. 5 gol kaydeden Hugo Rodallega ile 4 golü bulunan Burak Yılmaz takımın en skorer oyuncuları olurken, Nwakaeme ile Novak 2'şer, Ekuban, Olcay, Sosa ve Onazi ise 1'er golle takımına katkı sağladı. Takımda en çok asist yapan oyuncu ise 4 gol pası veren Pereira oldu. Yusuf ile Olcay 2'şer, Sosa, Abdülkadir Ömür, Kucka ve Nwakaeme 1'er gol asistle skora katkı sağladılar.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Pasın ustaları Pasın ustaları
    Rodallega müjdesi Rodallega müjdesi
    Ünal Karaman: Derbiden önemli Ünal Karaman: "Derbiden önemli"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör