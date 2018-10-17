Pasın ustaları

Fırtına’nın yıldızları Sosa, Onazi ve Pereira, isabetli pas istatistiklerinde Süper Lig’in en iyileri arasında.

Son haftalarda Rodallega'nın ardından ön plana çıkan Sosa, Onazi ve Pereira ortaya koydukları performanslarla parmak ısırtırken, güzel futbolları istatistiklere de yansıdı. Oyunu bir maestro gibi yöneten Sosa, 4 asist ile asist sıralamasında zirvede yer alan Pereira ve oyun içerisinde hem defansif hem de ofansif verilen görevleri kusursuz yerine getiren Onazi, Süper Lig'de en fazla pas yapan isimlerden oldular. Maç başına arkadaşlarına 73.2 pas gönderen Onazi, 8 haftada 559 pas (yüzde 86.7 isabet) atarken, Sosa maç başına 67.6 pas toplamda 501 pas (yüzde 79.7 isabet), Pereira ise toplamda 451 ve maç başına 56.4 pas (yüzde 87.7 isabet) atma başarısı sağladı.

ONAZI OYNAMAK İSTİYOR

Nijerya Milli Takımı kampında sakatlanan ve ardından kamp kadrosundan çıkarılan Onazi, Erzurum maçında sahada olmak istiyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda maç gününü sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Onazi'nin sakatlık durumu ise çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak. Onazi, sezon başında Okay'ın ayrılmasından sonra daha defansif bir bölgede oynamaya başlamıştı.