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Rodallega müjdesi
Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018
Spor Toto Süper Lig’de pazartesi günü Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor’a müjdeli haber geldi.
Birkaç gün önce antrenmanda sakatlanan ve ağrısı olduğu için çalışmayı yarıda bırakan Rodallega'da korkulan olmadı. Kolombiyalı futbolcunun adalesinde zorlanma yaşanırken, Erzurumspor mücadelesinde oynayabileceği belirtildi. 33 yaşındaki forvet, 8 Süper Lig maçında 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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