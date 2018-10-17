    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Rodallega müjdesi

    Rodallega müjdesi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    ’de pazartesi günü Erzurumspor ile karşılaşacak ’a müjdeli haber geldi.

    Birkaç gün önce antrenmanda sakatlanan ve ağrısı olduğu için çalışmayı yarıda bırakan 'da korkulan olmadı. Kolombiyalı futbolcunun adalesinde zorlanma yaşanırken, Erzurumspor mücadelesinde oynayabileceği belirtildi. 33 yaşındaki forvet, 8 maçında 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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