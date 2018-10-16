Trabzonsporda Mustafa Akbaş şoku

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda sakatlanan Mustafa Akbaş'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından üç ayrı gruplara ayrılarak ayak tenisi oynandı. Bu çalışmaya teknik direktör Ünal Karaman da dahil oldu. Son bölümde ise rejenerasyon koşusu yapıldı. Antrenmana tedavide olan Mustafa Akbaş, milli takım kampında sakatlanan ve MR'ı çekilen Onazi'nin yanı sıra, milli takım kamplarında bulunan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'ye katılmadı. Luis Ibanez ile Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı çalıştı.
MUSTAFA AKBAŞ 3-4 HAFTA YOK
Bu arada Trabzonspor'dan Mustafa Akbaş'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Akbaş, 14 Ekim Pazar günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanmıştır. Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan tarafından yapılan ön muayenesi ve çekilen MR neticesinde Mustafa Akbaş'ın sağ uyluk arka kas grubunda (Hamstring) 2'nci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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