    16 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku

    Trabzonsporda Mustafa Akbaş şoku
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    , ’in 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda sakatlanan 'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından üç ayrı gruplara ayrılarak ayak tenisi oynandı. Bu çalışmaya teknik direktör Ünal Karaman da dahil oldu. Son bölümde ise rejenerasyon koşusu yapıldı. Antrenmana tedavide olan , kampında sakatlanan ve MR'ı çekilen Onazi'nin yanı sıra, milli takım kamplarında bulunan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'ye katılmadı. Luis Ibanez ile Kamil ise takımdan ayrı çalıştı.

    MUSTAFA AKBAŞ 3-4 HAFTA YOK
    Bu arada 'dan Mustafa Akbaş'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Akbaş, 14 Ekim Pazar günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanmıştır. Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan tarafından yapılan ön muayenesi ve çekilen MR neticesinde Mustafa Akbaş'ın sağ uyluk arka kas grubunda (Hamstring) 2'nci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
    Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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