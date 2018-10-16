    16 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları

    Trabzonsporda BB Erzurumspor mesaisi
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    , 'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde yapılan antrenmana milli futbolcular Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Filip Novak, Vahid Amiri, Majid Hosseini, sakatlığı bulunan ile MR çektiren Ogenyi Onazi katılmadı. Milli takımdan dönen Yusuf Yazıcı antrenmanda yer aldı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşunun ardından ayak tenisi oynadı.

    , yarın saat 16.00 da 21 Yaş Altı takımı ile hazırlık karşılaşması yapacak.

    Mustafa Akbaş'ın durumu

    Trabzonspor'da 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanan Mustafa Akbaş'ın durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

    Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan tarafından yapılan ön muayenesi ve çekilen MR neticesinde Mustafa Akbaş'ın sağ uyluk arka kas grubunda (Hamstring) 2. derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

    Tedavisine başlanan oyuncunun yaklaşık 3 ile 4 hafta sahalardan uzak kalması beklendiği kaydedildi.

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