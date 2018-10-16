    16 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor kupadaki 8 yıllık özlemine son vermek istiyor

    Trabzonspor kupadaki 8 yıllık özlemine son vermek istiyor
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    4’üncü tur karşılaşmasında Bugsaşspor ile eşleşen , 8 yıllık özlemine bu sezon son vermeyi hedefliyor.

    'na bu yıl 4'üncü turdan katılan ve ilk maçında deplasmanda Bugsaşspor ile karşılaşacak olan , kupadaki 8 yıllık özlemine bu yıl son vermeyi hedefliyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine getiren ve toplamda 8 kez kupada mutu sona ulaşan bordo-mavililer, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

    SON 8 SEZONDA BİR KEZ FİNALİ GÖRDÜ
    2009-10 sezonundan buyana Ziraat Türkiye Kupası'nda arzu ettiği başarıyı elde edemeyen Trabzonspor, bu dönemde sadece 1 kez finale yükselebildi. Bordo-mavililer, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ve 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.

    SAĞIROĞLU: "HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"
    Kupadaki eşleşmeyi değerlendiren Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, her maça kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Bu turda rakibimiz Bugsaşspor. Biz her zaman için bütün kupaları kazanmayı arzuluyoruz. Hedefimiz her zaman büyüktür ama şartlar toz pembe değil. Her maç önemli, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu hedef bizi nereye getirir bunu yaşayıp göreceğiz ama Trabzonspor'un hedefi daima en üst seviyedir" ifadelerini kullandı.

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