    16 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor 26 maç sonra ilk peşinde

    Trabzonspor 26 maç sonra ilk peşinde
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    ’de 26 haftadır üç maç üst üste kazanamayan , ligin 9’uncu haftasında oynayacağı maçıyla bu kötü seriyi bozmayı hedefliyor

    'de son iki haftada ve Akhisarspor maçlarında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen ve bu sezonun ilk galibiyet serisini yakalayan , 9'uncu hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği maçıyla hem çıkışını sürdürmeyi hem de yeni bir seri yakalamayı hedefliyor.

    26 HAFTADIR YAKALANAMAYAN SERİ
    Ligde en son 2017-18 sezonunun 12, 13, 14, 15 ve 16'ncı haftasında oynadığı maçları kazanarak 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ardından ligde çıktığı 26 maçta en fazla iki maç üst üste kazanabilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanırsa bu kötü performansına da son vererek yeni bir galibiyet serisi yakalayacak.

    SAVUNMADA GEÇEN YILDAN İYİ
    Bu arada 2017-18 sezonunda kalesinde gördüğü 51 golle ligin en çok gol yiyen takımlarından olan, söz konusu sezonun ilk 8 haftalık bölümünde kalesinde 21 gol gören bordo-mavililer, bu yıl savunma hattında daha istikrarlı bir performans sergilese de yine lig ortalamasının üzerinde kaldı. 2018-19 sezonunun başında kadrosuna Hossesini ile Toure gibi savunma oyuncularını katan bordo-mavililer, ilk 8 haftalık dönemde kalesinde 11 gol görerek geçen sezondan daha iyi performans sergiledi ancak bu yıl da yediği gol bakımından ligde 10'uncu sırada yer aldı.


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