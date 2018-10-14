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Uçan Türk Uğurcan
Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018
Trabzonsporlu kaleci, U21 Milli Takımı’nın Fransa’yla oynadığı maçta 12 kurtarışa imza attı
Türkiye U21 Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynadığı maçı 1-0 kaybederken, 90 dakikaya damgasını vuran isim Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Uğurcan, Fransızların 15 şutundan 12'sini kurtarırken, 1 gole engel olamadı. Rakibin iki topu da direkten döndü. 22 yaşındaki file bekçisi bu performansıyla büyük beğeni topladı. Bordomavili takımın üçüncü kalecisi olan Uğurcan, geçtiğimiz sezon 6 maçta forma giymiş, ağlarında 12 gol görmüştü.
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