    14 Ekim 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Uçan Türk Uğurcan

    Uçan Türk Uğurcan
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    lu kaleci, U21 ’nın ’yla oynadığı maçta 12 kurtarışa imza attı

    U21 Milli Futbol Takımı, ile oynadığı maçı 1-0 kaybederken, 90 dakikaya damgasını vuran isim 'un kalecisi oldu. Uğurcan, Fransızların 15 şutundan 12'sini kurtarırken, 1 gole engel olamadı. Rakibin iki topu da direkten döndü. 22 yaşındaki file bekçisi bu performansıyla büyük beğeni topladı. Bordomavili takımın üçüncü kalecisi olan Uğurcan, geçtiğimiz sezon 6 maçta forma giymiş, ağlarında 12 gol görmüştü.
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