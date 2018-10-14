    14 Ekim 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Karaman fırtınası

    Trabzonsporda Karaman fırtınası
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Bordo-mavili teknik adam ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı, Güneş ise 17 puan almıştı

    'da Karaman fırtınası esiyor… Bordo-mavililerde sezon başında takımın başına gelen teknik direktör , takımda daha önce futbol oynamış ve son 10 yılda hoca olarak görev yapmış isimler arasında en iyi ikinci isim olmaya aday. 52 yaşındaki çalıştırıcı, son 10 yılda Karadeniz ekibinde görev alan , , ve Şota arasında ilk 8 maçlık süreçte ise en iyi performansı sergileyen ikinci isim olmayı başardı

    İKİ SEZON BAŞARDI

    Karaman ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplarken, bu alanda zirvede 2009-10 sezonunda Bross'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Şenol Güneş yer aldı. Deneyimli teknik adam, 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki A.Gücü sınavı ile ilk maçına çıkarken; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı. Güneş, 2010-11'in ilk 8 haftasında da aynı istatistiği yakalamıştı.

    SINIFTA KALDILAR

    Fırtına'da 10 yıllık periyotta görev alan Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı ve Şota gibi efsane isimler ise performansı ile sınıfta kaldı. Kafkas, 2012-13'te Güneş'in ardından 15 maçta 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 21 puan toplayabildi. Kafkas, 8 maçta ise sadece 10 puan alabildi. Trabzonspor'da 2015-16'da kısa bir süre (11 maç) görev alan Şota da 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan topladı.

    MANDIRALI YETiŞTi

    Mandıralı, bordo-mavililerde 2 farklı sezonda görev aldı. İlk olarak 2013-14'te 'dan sonra göreve gelen Mandıralı, o sezon 14 maçta sahaya çıktı ve Trabzonspor'da 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24 puan topladı. Mandıralı, ilk 8 maçında Karaman gibi 13 puan toplama başarısı gösterse de 2015-16'da 2. görevinde 15 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlikle 16 puan alabildi.

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