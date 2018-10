Zargo Toure:“Süper Lig’de oynamak benim için önemli bir tecrübe”

Trabzon’da çok mutlu olduğunu belirten Trabzonspor’un Senegal’li savunma oyuncu Zargo Toure, takımı için savaşan bir oyuncu olduğunu söyledi.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olarak Fransa'dan sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşayan Senegal'li savunma oyuncusu Zargo Toure, İHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Müslüman olan 28 yaşındaki futbolcu, Trabzon'da bulunan tarihi Ayasofya Camii'nde kendisi için imza töreni düzenlenmesinin çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu sezon ilk yurt dışı tecrübesi yaşıyorum. Spor Toto Süper Lig'de ilk kez oynuyorum. Bu benim için çok önemli bir tecrübe oluyor. Buraya gelmek benim için de çok güzel bir tecrübe ve deneyim olacak. Benim için düzenlenen imza töreninde babamın yanımda olması çok önemli. Ailem benim hayatımda herkesin olduğu gibi çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ne zaman yeni bir yere gitsem babam mutlaka benim yanımda olur. Her zaman bana takımın için savaşmam gerektiğini ve mücadele etmem gerektiğini söyler. Ailemiz içinde savaşmam gerektiğini hatırlatır. Ben de Trabzonspor'a geldiğim günden beri bunu uygulamaya çalışıyorum. Öncelikle tabii ki takımım için savaşıyorum ama ailem için de bu mücadeleyi vermek durumundayım. Babam da her zaman bunu bana hatırlatır. Öyle tarihi bir yerde bunu yapmak beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.



"Cumhurbaşkanımızı görmüş olmam benim için büyük bir gurur"

Yakıt ikmali için Trabzon'a inen Senegal Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmesiyle ilgili olarak ise Toure, "Ankara'daki Senegal Büyükelçimiz beni aradı. Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a geleceğini ve birlikte ziyaret edebileceğimizi söyledi. Bundan büyük bir mutluluk duyacağımı ilettim kendilerine. Cumhurbaşkanımızı görmüş olmak benim için çok büyük bir gurur oldu. Benim için güzel bir anı oldu" şeklinde konuştu.



"Hedefimiz ilk 3 içine girmek ve bunu yapabilecek gücümüz var"

Hedeflerinin ligde ilk 3 içerisinde yer almak olduğunu belirten Senegal'li oyuncu, "Menajerime Trabzonspor'dan teklif geldiği zaman takımı biliyordum ama tam detaylarıyla bildiğimi söyleyemem, şehri de araştırmam gerekiyordu. İşler biraz daha ilerledikçe Dame N'Doye'u aradım. O da şehir ve takım hakkında çok güzel şeyler söyledi. Özellikle insanların çok iyi olduğunu ve hiçbir zaman sıkıntı yaşatmayacaklarını anlattı. Onun söyledikleri bu anlamda çok önemliydi, ben de ilk geldiğimde çok güzel bir yer olduğunu gördüm. Benim kişisel hedeflerim var. Çok güçlü bir takımımız var ve benim de hedeflerimi gerçekleştirebileceğim bir ortam var. İlk 3 içerisinde olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüzde var" dedi.



"Savunmadaki arkadaşlarımla aramda bir savaş yok"

Diğer takım arkadaşlarıyla savunmada gösterdikleri uyumla ilgili de konuşan Zargo Toure, "Burada patron hocamız ve o kimi isterse o oynar. Hosseini ve Mustafa Akbaş ile birlikte konuştuğumuzda aramızda bir savaşın olmadığını sürekli birbirimize söylüyoruz. Bir aile ortamımız var. Birbirimizle rekabet halindeyiz ama Trabzonspor için rekabet halindeyiz. Takımı daha iyi seviyeye getirebilmek için bir mücadele yürütüyoruz. Kim oynarsa oynasın elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın dediklerini sahaya yansıtıyoruz. Bunun iyi sonuç vermesi bizi de mutlu ediyor" diye konuştu.



"Ben takım için savaşmayı tercih eden bir oyuncuyum"

Savunmada çok yönlü oynamasıyla ilgili olarak da Toure, şunları söyledi:

"Senegal Milli Takımı'nda sağ bek oynuyordum. Stoper veya 6 numara pozisyonunda oynamışım benim için değişen çok fazla bir şey yok. Ben takım için savaşmayı tercih eden bir oyuncuyum. Takım için savaşırken de oynadığınız pozisyonun çok önemi yok. Ortak amacımız takıma yardımcı olabilmek."



"Trabzon'u çok seviyorum"

'4 aydır Trabzon'dayım ve burayı çok sevdiğimi etrafımdakilere anlatmaya çalışıyorum' diyen başarılı futbolcu, "Trabzonspor ile kontratım devam ediyor. O bittiği zaman oturup konuşuruz ve benimle devam etmek isterlerse seve seve ederim çünkü burada çok mutluyum "dedi.



"Ünal Karaman bana özgüven veriyor"

Spor Toto Süper Lig ile Fransa Ligi arasında bir değerlendirme yapması durumunda, Süper Lig'in daha atak futbolu tercih ettiğini belirten Toure, "İki lig arasındaki değerlendirme yapacak olursak; Fransa'daki takımların biraz daha defansif oynadığı, sürekli atak pozisyonlarının olmadığını görüyoruz. Burada ise tam tersine sürekli mücadele eden, hücum futbolunu benimseyen takımlar olduğunu görüyorum. Spor Toto Süper Lig'in daha sert olduğunu söyleyebilirim. Hocamız Ünal Karaman ise sürekli benimle görüşüyor. Sürekli savaşmamız gerektiğini ve mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor. Bana özgüven sağlayan biri. Her oyuncuya olduğu gibi benim için de önemli bir durum bu. Çünkü hocanızın size verdiği özgüven saha içinde fark oluşturmanıza yol açıyor. O yüzden onunla birlikte çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum" diye belirtti.



"En büyük hedeflerimden biri Milli Takım'da tekrar kendimi göstermek"

Milli takım hedefiyle ilgili olarak da Senegalli oyuncu, "Benim amacım da Milli Takım'a gitmek. Daha önce Dünya Kupası'na kadar Milli Takım'da oynamıştım. Ama ondan sonra hocamız beni tercih etmedi. Onun kararı ve saygı duyuyorum. Tekrar Milli Takım'da oynamak için çalışmaları sürdürüyorum. Kendimi tekrar orada göstermek istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de bu" ifadelerini kullandı.



"Milli ara sonrası yaşadığımız şansızlığı kıracağız"

Milli Takım maçları sonrası yaşadıkları şansızlığı kıracaklarına inandığını vurgulayan Toure, şunları söyledi:

"Milli Takım'a giden arkadaşlarımız tekrar bir adapte olma süreci yaşıyorlar. Farklı bir takımda oynuyorlarmış gibi hissederler. Farklı bir mücadele içinde oluyorsunuz. Umarız bunu kıracağız ve inşallah böyle bir şansızlık yaşamayacağız."



"Bu ligde başarılı olabileceğimize inanıyorum"

Çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını sözlerine ekleyen Zargo Toure, "Trabzonspor'a baktığımız zaman çok büyük bir takıma sahibiz. Kalecimiz Onur'a bakıyorsunuz. Defans oyuncularımıza, orta saha ve forvet oyuncularımıza bakıyorsunuz, çok yetenekli, kaliteli ve iyi oyuncular. Allah da bizim yanımızda olacaktır ve bize yardım edecektir. Bunu yapabilecek gücümüz var. Kaliteye sahibiz. Bu ligde başarılı olabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Burada bir aile ortamı var"

Trabzon'da aile ortamı olduğunu dile getiren savunma oyuncusu, "Boş zamanlarımızı genellikle alışveriş merkezlerinde geçiriyorum. Taraftarlarımız, 'Toure gel fotoğraf çekilelim, gel buna imza at' diyorlar. Onları mutlu edebildiğim için ben de çok mutlu oluyorum. Burada bir aile var ve onlar da ailenin mensupları, hep beraber iç içe olmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Antrenman saatleri dışında çok güzel vakit geçiriyorum" dedi.



"Ne kadar iyi oynarsam oynayayım, babam benim eleştirmekten geri kalmaz"

Eski bir futbolcu olan babasının Trabzon'u çok sevdiğini de açıklayan 28 yaşındaki Toure, "Babam Trabzon'u çok seviyor. Kendisi eski bir futbolcu. Senegal'de futbol oynadı. Şimdi pazar günleri arkadaşlarıyla birlikte veteranlar olarak bir lig düzenliyorlar ve orada oynuyor. Her maçtan önce ve sonra beni arayıp neler yapmam gerektiğini veya neler yapmamam gerektiğini söylüyor. Hatta ne kadar iyi oynarsam da oynayayım hiçbir zamanda beğenmez oynadığımı. Şunu yapsan daha iyi olurdu der. Beni eleştirmekten geri kalmaz ama bunlar çok önemli şeyler. Size bir insanın destek olması, yaptıklarınızı anlatması çok güzeldir. Trabzon'u çok seviyor o da eski bir futbolcu. İnşallah Fenerbahçe maçına gelecek" diye konuştu.



"Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kazanmak zorunda olduğumuz bir maç"

Toure, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanmak zorunda olduklarını da söyleyerek, şunları söyledi:

"Hem içeride hem dışarıda aldığımız iki galibiyetten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız maçın büyük bir önemi var. Evimizde oynayacağımız ve kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istediğimiz bir maç. Sokakta hangi taraftarımızı görsem, 'Gelin bize destek verin, cesaret verin' diyorum. Sıkı çalışıyoruz ve inşallah galibiyetle de ayrılacağız."

Türkçe öğrenmeye çalıştığını ve bazı kelimeleri kullandığını vurgulayan oyuncu, zamanla Türkçe'yi daha iyi çözeceğini de belirtti.