Onur Kıvrak 2. kez 'Dalya' diyecek

Trabzonspor'un 30 yaşındaki kalesici Onur Kıvrak oynaması durumunda Erzurumspor maçında formayı 200. kez giyecek

2007-08 döneminin devre arasında Trabzonspor'a gelen ve 12 ayrı sezon aralıksız bordo-mavili formayı giyen kaleci Onur Kıvrak, Süper Lig'de 200'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon geride kalan 8 haftada da ilk 11'de görev yapan 30 yaşındaki kaleci, Erzurumspor sınavında da sahaya çıkması durumunda ligde ikinci kez 'dalya' diyecek. Mevcut kadroda aralıksız bordo-mavili formayı en uzun giyen oyuncu konumunda bulunan Onur, bugüne kadar Süper Lig'de 199, Trabzonspor formasıyla 245 ve kulüp takımlarında kariyeri boyunca ise 281 maça çıktı.



1 maçta yemedi



Kaptan Onur Kıvrak, bu sezon görev yaptığı 8 maçta kalesinde 11 gol görürken, sadece 4'üncü haftada 4-0 kazanılan G.Saray derbisinde kalesini kapatabildi. Ancak bordo-mavililer, geçen sezona göre savunmada daha başarılı. Fırtına, geçen yıl ilk 8 haftada toplam 21 gol yemişti.