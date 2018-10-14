    14 Ekim 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Onur Kıvrak 2. kez 'Dalya' diyecek

    Onur Kıvrak 2. kez Dalya diyecek
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    'un 30 yaşındaki kalesici oynaması durumunda Erzurumspor maçında formayı 200. kez giyecek

    2007-08 döneminin devre arasında 'a gelen ve 12 ayrı sezon aralıksız bordo-mavili formayı giyen kaleci , 'de 200'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon geride kalan 8 haftada da ilk 11'de görev yapan 30 yaşındaki kaleci, Erzurumspor sınavında da sahaya çıkması durumunda ligde ikinci kez 'dalya' diyecek. Mevcut kadroda aralıksız bordo-mavili formayı en uzun giyen oyuncu konumunda bulunan Onur, bugüne kadar Süper Lig'de 199, Trabzonspor formasıyla 245 ve kulüp takımlarında kariyeri boyunca ise 281 maça çıktı.

    1 maçta yemedi

    Kaptan Onur Kıvrak, bu sezon görev yaptığı 8 maçta kalesinde 11 gol görürken, sadece 4'üncü haftada 4-0 kazanılan G.Saray derbisinde kalesini kapatabildi. Ancak bordo-mavililer, geçen sezona göre savunmada daha başarılı. Fırtına, geçen yıl ilk 8 haftada toplam 21 gol yemişti.

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