    13 Ekim 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

    Trabzonsporda BB Erzurumspor hazırlıkları
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 13.10.2018

    , 'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık testine katıldı.

    Takımdan ayrı koşan Luis Ibanez'in katılmadığı dayanıklılık testini, Joao Pereira ilk sırada bitirdi.

    Futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini, ülkelerinin milli takım kamplarında bulundukları için antrenmana katılmadı.

    Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile yöneticiler Dursun Ali Sakarya ve Zeyyat Kafkas da antrenmanı izledi.

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