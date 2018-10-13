Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık testine katıldı.
Takımdan ayrı koşan Luis Ibanez'in katılmadığı dayanıklılık testini, Joao Pereira ilk sırada bitirdi.
Futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini, ülkelerinin milli takım kamplarında bulundukları için antrenmana katılmadı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile yöneticiler Dursun Ali Sakarya ve Zeyyat Kafkas da antrenmanı izledi.
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