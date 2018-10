Trabzonspor çıft forvetle çok daha başarılı oluyor

Son haftalarda çift forvete geçiş yapan Trabzonspor 216 dakikadır ısrarcı olduğu bu sistemde 8 gol, 504 dakika tek forvetle mücadele ettiği süreçte ise 9 gol attı

Trabzonspor Teknik Direktoru Unal Karaman'ın bu sezon ilk olarak 1-0 kaybedilen Alanyaspor macının son 9 dakikasında, ardından 2-1 kaybedilen Goztepe macının ikinci yarısında denediği cift forvetli oyun sistemi, bordo-mavililerin gol yollarındaki etkinliğini artırdı. Bu sistemden memnun kalan Karaman, ligde son oynanan Kasımpaşa ile Akhisarspor mucadelelerine de cift forvet oyuncusu ile başladı. 2-0 geriye duşup, 4-2 kazandıkları Kasımpaşa macında 79 ve 87'nci dakikalar arasında 3 forvetle mucadele eden, bu sezon toplamda ise 216 dakika tek forvetli sistemden coklu forvet sistemine donuş yapan Trabzonspor, dakika başına gol ortalaması baz alındığında tek forvetli sisteme gore daha başarılı performans ortaya koydu.

HER 27 DAKİKADA BİR GOL ATTILAR



Bordo -mavililer, bu sezon 504 dakika tek forvetli sistemle mucadele ederek bu surecte 9 gol kaydederken, coklu forvet sistemiyle ise 216 dakika sahada kaldı ve bu donemde toplam 8 gol atma başarısı gosterdi. Dakika başına gol ortalaması baz alındığında tek forvetli sistemde her 56 dakikada bir rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, cift forvetli oyun sisteminde ise ortalama her 27 dakikada bir gol attı. Super Lig'de ilk 8 haftalık bolumde kaydettiği 17 golle ligin en storer takımlardan olan bordo-mavililerde, forvet oyuncuları da etkili bir performans sergiledi. Trabzonspor'da Rodallega 5, Burak 4 ve Ekuban 1 gol kaydederek, sure aldıkları donemde gol yollarında takımlarını sırtladılar.