    13 Ekim 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Okay Yokuşlu: Geri dönemem

    Okay Yokuşlu: Geri dönemem
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    Sezon başında Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu'nun geri donmesi icin bir grup Trabzonspor taraftarı kampanya başlatmıştı. ile birlikte 'ye gelen Okay bu konuda kısa bir acıklama yaptı. 24 yaşındaki on libero, "Taraftarı beni geri istemesi mutlu ediyor ama 'Trabzonspor'un cocuğu Avrupa'da başarısız oldu, geri dondu' dedirtmem" diye konuştu. Okay, 5 macta oynayabildi.

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