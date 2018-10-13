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Okay Yokuşlu: Geri dönemem
Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018
Sezon başında Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu'nun geri donmesi icin bir grup Trabzonspor taraftarı kampanya başlatmıştı. Milli Takım ile birlikte Rize'ye gelen Okay bu konuda kısa bir acıklama yaptı. 24 yaşındaki on libero, "Taraftarı beni geri istemesi mutlu ediyor ama 'Trabzonspor'un cocuğu Avrupa'da başarısız oldu, geri dondu' dedirtmem" diye konuştu. Okay, 5 macta oynayabildi.
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