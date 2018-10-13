Hosseini: Bin pişmanım

Hosseini ve Amiri'nin ardından İran Milli Takımı'nın stoperi Morteza, Trabzonspor icin İstanbul'a gelmiş ama sonra Belcika ekibi Eupen ile anlaşmıştı. Geride kalan 10 haftada yalnızca 3 kez 11'de oynayan ve 1 gol atan 26 yaşındaki oyuncu, bin pişman. Hosseini ve Amiri'ye dert yanan Morteza'nın, "Trabzonspor'a gitmediğim icin pişmanım. İmkanım olsa hemen gelirim" dediği belirtildi.

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