    13 Ekim 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Hosseini: Bin pişmanım

    Hosseini: Bin pişmanım
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    ve Amiri'nin ardından İran 'nın stoperi Morteza, icin 'a gelmiş ama sonra Belcika ekibi Eupen ile anlaşmıştı. Geride kalan 10 haftada yalnızca 3 kez 11'de oynayan ve 1 gol atan 26 yaşındaki oyuncu, bin pişman. Hosseini ve Amiri'ye dert yanan Morteza'nın, "Trabzonspor'a gitmediğim icin pişmanım. İmkanım olsa hemen gelirim" dediği belirtildi.

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