    12 Ekim 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu Onazi Nijerya milli takımında sakatlandı!

    Trabzonsporda sakatlık şoku!
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 12.10.2018

    Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Nijerya'nın Libya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçı öncesi antrenmanda sakatlandı.

    Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Nijerya'nın Libya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçı öncesi antrenmanda sakatlandı.

    Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Onazi'nin tedavi için Trabzon'a geleceği bildirildi. Ajansspor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncunun yerine John Ogu'nun oynayacağı belirtildi.

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