Dikey Fırtına
Ünal Karaman’ın “kısa pasla, yerden, hızlı+dikine futbol” anlayışı meyvesini vermeye başladı. Gol, isabetli şut, pas, ceza sahası istatistikleri zirveye çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanarak yükselişe geçen Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın takıma aşıladığı yeni oyun sistemi meyvelerini vermeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyunculardan sahada bol pas yapmalarını ve uzun değil kısa pası tercih etmelerini istiyor. Yerden+dikine futbola ağırlık veriyor; bitirici oyun tercih ediliyor. Nitekim ilk 8 hafta sonunda oluşan istatistikler bualanlardaki başarıyı belgeledi. Bordo-mavililer yapısına uygun bu sistemle son sezonların en iyi hücum grafiğine ulaşırken, yenilen gol sayısı da azaldı. Pas ve isabetli şut oranları zirveye çıktı. Şampiyonluk yarışında umutlar arttı.
İşte o rakamlar.
1 - KASIMPAŞA ile beraber en fazla gol atan takım (17)
2 - CEZA sahası içinden gol ortalaması en yüksek takım (1.6)
3 - KASIMPAŞA'dan sonra en fazla isabetli şut çeken takım (5.3)
4 - BAŞAKŞEHIR'den sonra en çok isabetli pas yapan ekip (% 83)
5 - EN fazla başarılı kısa pas yapan takım. (Maç başına 374.3)
10 PUANLIK SAVUNMA
Geçen sezon savunmada yaşanan basit hatalar nedeniyle birçok maç kaybeden Trabzonspor'un defansı bu sezon güven veriyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz yıl Süper Lig'in ilk 8 haftasında kalesinde 21 gol görürken, bu sezon aynı dönemde sadece 11 gole geçit verdi (10 gol daha az). Bu gollerin 5'i iç sahada, 6'sı ise deplasmanda yenildi. Yeni transferler Majid Hosseini ile Jargo Toure elde edilen bu başarıda en büyük paya sahip isimler olarak gösteriliyor.
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