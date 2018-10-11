    11 Ekim 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Rodallega: "Daha ne yapayım!"

    Daha ne yapayım!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Rodallega, Kolombiya ’na alınmayışına tepkili: Burayı kolay bir lig sanıyorlarsa yanılıyorlar

    'e 8 haftada 5 gol, 1 asistle süper başlayan Hugo Rodallega, ülkesine verdiği röportajda Kolombiya 'na çağrılmamasını eleştirdi. Yıldız isim, 'Milli takım teknik heyeti, 'yi takip etmiyor olabilir mi?' sorusuna, "Bilmiyorum, belki de. Belki antrenörler kolay bir lig olduğunu zannediyorlar. Öyle düşünüyorlarsa bu yanlış. Avrupa'nın en büyük liglerinden biri değil fakat kaliteli ve deneyimli oyuncular var" yanıtını verdi.

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