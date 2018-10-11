Rodallega: "Daha ne yapayım!"

Rodallega, Kolombiya Milli Takımı’na alınmayışına tepkili: Burayı kolay bir lig sanıyorlarsa yanılıyorlar

Süper Lig'e 8 haftada 5 gol, 1 asistle süper başlayan Hugo Rodallega, ülkesine verdiği röportajda Kolombiya Milli Takımı'na çağrılmamasını eleştirdi. Yıldız isim, 'Milli takım teknik heyeti, Türkiye'yi takip etmiyor olabilir mi?' sorusuna, "Bilmiyorum, belki de. Belki antrenörler kolay bir lig olduğunu zannediyorlar. Öyle düşünüyorlarsa bu yanlış. Avrupa'nın en büyük liglerinden biri değil fakat kaliteli ve deneyimli oyuncular var" yanıtını verdi.