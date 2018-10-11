Ahmet Ağaoğlundan taraftara mesaj

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sürdürülebilir başarı için taraftarların desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kendisine ait sosyas medya hesabından taraftarlara mesaj gönderdi. Ağaoğlu, bir kulübün gerçek gücü ekonomisi ile değil taraftarının gücü ve takımına sağladığı katkıyla ölçüldüğünü belirterek, "Trabzonspor'un kurulduğu günden bugüne kadar elde ettiği sayısız başarıların arkasında taraftarının katkısı herkesin malumudur. Arzuladığımız başarıya ulaşmamız tüm taraftarlarımızın desteğini arkamıza almadan mümkün değildir. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli ancak her zaman söylediğim gibi taraftarlarımızın desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok. Yıl bu yol şimdi tüm dünyaya Trabzonspor taraftarı olarak gerçek gücümüzü göstermenin zamanı, kulübün ekonomisini de kurtaracak olan giden bir maçı geri döndürecek ve bu takımı zirveye taşıyacak olanda taraftarlarımızdır. Başarı gelecekse taraftarlarımızın destekleriyle gelecek. Tribünler dolacak ve yer gök bordo-mavi diye inleyecek ki ancak o zaman rakiplerimiz Akyazı'dan gol değil korner atarak döndüklerine sevinir bir hale gelebilsinler. Haydi her maçımız dolu tribünlere."ifadelerini kullandı.