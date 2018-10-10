Ünal Karaman’dan teşekkür mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, annesinin vefatı dolayısıyla taziyesini ileten herkese teşekkür etti.

Teknik direktör Ünal Karaman, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yayınladığı mesajda, "Ölüm, hiç kimseye uzak değil. Hepsi ani ve hepsine hazırlıksızız. Biz de yüce Allah'ın takdiriyle bu acıyı aniden yanı başımızda hissettik ve baş tacımız, annemizi ebediyete uğurladık. Acımızı paylaşan dostlarımız sayesinde bu zorlu günlerde dayanma gücü ve sabır bulduk. Allah herkesten razı olsun! Bu vesileyle; Annem Şefika Karaman'ı ahirete uğurlamanın verdiği tarifsiz acıyı gerek arayarak ve mesaj atarak gerekse cenazemize iştirak ederek hafifleten tüm can yoldaşlarım ile ülkemizden, yurt dışından, siyaset, iş ve spor camiasından taziyelerini sunarak, acımıza ortak olan tüm ağabeylerime, kardeşlerime ve dostlarıma Karaman ailesi adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.