    11 Ekim 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor milli şansızlığı kırmak istiyor

    Trabzonspor milli şansızlığı kırmak istiyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    son yıllarda lar sonrası yaşadığı şansızlığı kırmak istiyor.

    Bordo-mavili takım, 2017 ve 2018 yıllarında A 'ın oynadığı maçlar sonrası ligde karşılaştığı takımlara karşı puan kayıpları yaşadı. 'de, 'yı ve Akhisarspor'u yenerek zirveye doğru tırmanışını sürdüren bordo-mavililerde moraller yükselirken, lar sonrası yaşanan bu istatistik ise ile oynanacak olan maç öncesi endişeye yol açtı.

    Milli ara sonrası 3 mağlubiyet
    , 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli Takım maçları nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen 4 ara sonrası oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 9 puan kaybeden ekibi, hanesine 3 puan yazdırabildi. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde milli maçlar sonrası deplasmanda oynadığı 2 maçı ise kaybetti. Bordo-mavililer bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

    Teknik heyetten ve yönetimden sıkı markaj
    Milli maçlar nedeniyle bir çok oyuncusundan yoksun alan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına eksik bir kadro ile yarın başlayacak.Teknik Direktör , milli maçlar sonrası yaşanan bu endişeyi ortadan kaldırmak için oyuncularına adeta terapi uygulayacak. Bordo-mavili yönetimde taraftarlar üzerinde oluşan ve dillendirdiği bu endişeyi ortadan kaldırmak içinde stadyumu doldurarak takıma maç boyunca destek oluşturacak bir ortamı oluşturarak bu handikapı ortadan kaldırmayı planlıyor.

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