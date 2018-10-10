    10 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    "Fabrika ayarlarına dönelim"

    Fabrika ayarlarına dönelim
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    teknik sorumlusu , “30 yıldır sürekli transfer eden, dışarıdan alan ve tüketen bir kulüp haline geldik. Fabrika ayarlarına dönerek üretmeliyiz” dedi.

    'de işlerin hep sonuç olarak değerlendirildiğini söyleyen Çimşir, "Sonuç varsa başarı var, sonuç yoksa hiçbir şey yok. En büyük sıkıntımız bu" dedi. Çimşir şöyle devam etti:

    "Kulübümüzün imkanları artıyor, personel sayısı artıyor, çehresi değişiyor, stadyum değişiyor, sponsorluklar artıyor ama biraz sanki özümüzü kaybettik. Özümüze,fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen bir kulüp haline geldik, kendi kimliğimize bürünüp üreten hale gelmeliyiz. 30 yıldır sürekli transfer eden, dışarıdan alan bir kulüp olduk. Altyapıyı dışarı ittik. Bu da bize zarar ettirdi."

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Trabzonda yabancı rüzgarı! Trabzon'da yabancı rüzgarı!
    PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş... PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
    Trabzonsporda yabancı rüzgarı Trabzonspor'da yabancı rüzgarı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör