"Fabrika ayarlarına dönelim"
Trabzonspor teknik sorumlusu Hüseyin Çimşir, “30 yıldır sürekli transfer eden, dışarıdan alan ve tüketen bir kulüp haline geldik. Fabrika ayarlarına dönerek üretmeliyiz” dedi.
Türkiye'de işlerin hep sonuç olarak değerlendirildiğini söyleyen Çimşir, "Sonuç varsa başarı var, sonuç yoksa hiçbir şey yok. En büyük sıkıntımız bu" dedi. Çimşir şöyle devam etti:
"Kulübümüzün imkanları artıyor, personel sayısı artıyor, çehresi değişiyor, stadyum değişiyor, sponsorluklar artıyor ama biraz sanki özümüzü kaybettik. Özümüze,fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerekiyor. Tüketen bir kulüp haline geldik, kendi kimliğimize bürünüp üreten hale gelmeliyiz. 30 yıldır sürekli transfer eden, dışarıdan alan bir kulüp olduk. Altyapıyı dışarı ittik. Bu da bize zarar ettirdi."
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