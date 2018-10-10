    10 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: Türkiye’nin en iyi kadrolarından birine sahibiz

    Türkiye’nin en iyi kadrolarından birine sahibiz
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine sahip olduklarını belirtti, "Biz bir yapılandırma içerisindeyiz. Onu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

    Spor Toto 'de son iki haftada ve Akhisarspor maçlarında alınan galibiyetlerin yanı sıra takımın sergilediği performans, Trabzonspor camiasını umutlandırdı. 8'inci hafta itibariyle zirvenin 5 puan gerisinde 5'inci sırada yer alan bordo-mavililerde taraftarlar, şampiyonluk söylemlerinde bulunmaya başladı.

    HACISALİHOĞLU: "YAPILANMAYI EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"
    Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada yapılanma içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye'deki iyi kadrolardan birine sahibiz. Kimin ne olacağı, ne sonuçlar alacağı ve nereye geleceği belli olmaz ama şuan iyi gidiyor. İnşallah daha iyi olur. Şampiyonluktan bahsetmek doğru değil. Biz bir yapılanma içerisindeyiz. Onu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu seneki politikamız bu" ifadelerini kullandı.

    TAKIM TOPLANIYOR
    Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynanan Akhisarspor maçının ardından verilen milli arada 4 günlük izne çıkan Trabzonspor'da futbolcular toplanıyor. Yarını da izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, cuma günü saat 16.00'da 'nde yapacağı antrenmanla ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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