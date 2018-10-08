    08 Ekim 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Oh be Sosa!

    Oh be Sosa!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    Müthiş bir frikik ile gözlerimizin pasını silen Sosa, bordo-mavili formayla çıktığı 35. maçında siftah yaptı. Tangocu son golünü ’ta atmıştı.

    Trabzonsporlu , Akhisar karşısında kazanılan zaferde büyük pay sahibi olmasının yanı sıra bordomavili formayla bir ilke de imza attı. 35. dakikada kazanılan serbest vuruşta 25 metreden şık bir vuruşla topu ağlara gönderip Fırtına'yı öne geçiren Arjantinli maestro, böylece geçen sezon başında geldiği Trabzonspor'da ilk golünü atmış oldu. Bu gol ayrıca Sosa'nın 2 sezonluk suskunluğunu da bozdu. 33 yaşındaki futbolcu, 2016-2017'de Milan'da 19 maçta forma giyip gol ve asist üretemememişti. Tangocu, geçen sezon da Trabzonspor'da 27 karşılaşmada görev almasına rağmen sezonu golsüz bitirmiş; sadece 2 asist yapabilmişti. 33 yaşındaki yıldız son golünü 872 gün önce 18 Mayıs 2016'da formasıyla spor'a karşı atmış, aynı sezon 9 gol ve 13 asistlik performans sergilemişti. Sosa dün maç sonrası yaptığı açıklamada şanssızlığı kırdığını dile getirdi. Yıldız futbolcu, "Deplasmanda oynamak hiç kolay değildir. Galibiyet için gelmiştir, Gol attığım için kendi adıma da mutluyum" dedi.

    BU ZAFER ÜNAL HOCA İÇİN
    Annesinin cenazesi için Konya'ya giden teknik direktör 'ın yokluğunda takım yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanetti. Çimşir maç sonrası, "Öncelikle bu maçın galibiyetini Ünal hocaya armağan edelim. Belki bir nebze olsun acısını dindirmiş oluruz. Sosa'nın golü attıktan sonra oyun bizim elimizde oldu. Maçın geneline bakıldığında kazanmayı hak eden bizdik" dedi.
    Süper Lig'de puan durumu!

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