Akhisarspor - Trabzonspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Akhisarspor'a konuk oluyor.

Geçtiğimiz sezonun 2 kupalı flaş ekibi Akhisarspor, Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Standard Liege'e 2-1 mağlup olmuştu. Avrupa Ligi'nde ilk golünü atan ancak puanı kurtaramayan Akhisarspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.



İLK 11'KER:



AKHİSARSPOR: Fatih, Aykut, Caner, Mustafa, Müguel Lopes, Kadir, Sissoko, Josue, Manu, Güray, Barbosa​



TRABZONSPOR: Onur, Majid, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, A.Ömür, Rodallega, Amiri, Burak





TRABZONSPOR'DA GÜNDEM SAVUNMA

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 maçın 6'sında da kalesinde gol gören Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bu sorunu çözmek için harekete geçti. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray maçı hariç diğer 6 maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor'da öncelikli gündem savunma hattı. Ligde en çok gol atan ve en çok gol yiyen takımlar arasında yer alan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın, hafta boyunca en çok üzerinde durduğu konuların başında savunma güvenliği yer aldı.

KARAMAN: "HER DÖNÜŞTE POZİSYON VERMEYİN"

Futbolculardan daha dikkatli olmalarını isteyen Karaman, savunmaya yönelik yaptırdığı çalışmalarda, "Topa sahip olun. Savunmada rakibi karşılarken onun koşu temposuna ayak uydurun. Top gittiğinde rakibi bırakmayın, onunla devam edin. Rakiple mesafenizi iyi ayarlayın. Birebirde rakip sizi geçiyorsa sorun var demektir. Paylaşımları, göz takibini iyi yapın. Boşa gereksiz enerji harcamayın. Alanya ve Göztepe maçlarında bunu yaptık. Hücumda kaybedince enerjinizi geriye koşmak için harcıyorsunuz. Her dönüşte pozisyon vermeyin. Doğru zamanda doğru işler yapın. Topun dönüşüne göre hemen pozisyon almak gerekiyor. Boş adam bırakmayın. Hızlı hücum şansı vermeyin" uyarılarında bulundu.



TRABZONSPOR DEPLASMAN FOBİSİNİ YENMEK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. İlk olarak Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen bordo-mavililer, 147 günlük deplasman galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

TRABZON'DA İKİ EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



BURAK YILMAZ'IN AKHİSARSPOR'A BOŞU YOK

Bu sezon Trabzonspor forması altın oynadığı 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz, Akhisarspor'a karşı oynadığı maçları boş geçmiyor. Golcü oyuncu Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında Akhisarspor'a karşı giydiği 8 maçta toplam 9 gole imza attı.

DEPLASMANDA 9 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPAYAMADI

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 9 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Bordo-mavili takım söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kalesinde 14 gol gören bordo-mavililer rakip filelere ise 16 kez havalandırdı.

AKHİSAR'DA SERGINHO VE ERAY YOK

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Serginho ile Eray bu maçta görev yapamayacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Standard Liege'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Akhisarspor, ligde 7 maçta 5 puan topladı. Akhisar, son iç saha maçında Galatasary'ı 3-0 yendikten sonra Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Üst üste 2 mağlubiyetten sonra geçen hafta Kasımpaşa engelini aşan Trabzonspor ise 7 haftayı 10 puanla geçti. Lig yarışının kendileri için en önemli kategori olduğunu söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Ligde bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz. Bir an önce galibiyet serisi başlatıp çıkışa geçmemiz şart. Trabzonspor önünde kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.