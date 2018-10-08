    08 Ekim 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor

    Fırtına son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    , yönetiminde ilk 8 haftalık periyotta son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor.

    Spor Toto Süper Ligin 8. haftasında deplasmanda 'u 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, bu sezon ilk dış saha galibiyetini elde ederken, yönetiminde son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Annesi Şefika Karaman'ı, cenazesi nedeniyle takımın başında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta yer alamayan Ünal Karaman yönetimindeki bordo-mavililer üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürdü. Karaman , yönetimindeki bu sezon oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü ve 13 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

    8. haftada Yanal gönderilmişti
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçtiğimiz sezon ilk 8. haftalık dilimde takımın başında yer alan teknik direktör 'a ise 4 puanlık bir fark atarak geride bıraktı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Yanal döneminde oynadığı ilk 8. haftalık bölümde tarihi hezimetli skorlara imza attı. Söz konusu dönemde 9 puan toplayan bordo-mavili takım bu sezon ise 13 puan topladı. Yanal, döneminde Trabzonspor, A. 'a 3-0'dan 4-3 yenilirken, 8. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'u evinde konuk eden bordo-mavililer rakibine 6-1 mağlup olmuştu. Bu maç sonrası ise Trabzonspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.

    Trabzonspor son 5 sezonluk tablosu ise şöyle:

    Sezon Sıra O G B M A Y P
    2018-19 5 8 4 1 3 17 11 13
    2017-18 11 8 2 3 3 17 21 9
    2016-17 10 8 3 1 4 4 10 10
    2015-16 11 8 3 1 4 10 12 10
    2014-15 12 8 1 6 1 10 11 9
    2013-14 5 8 4 2 2 6 6 14

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