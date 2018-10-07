    07 Ekim 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Ünal Karaman'ın acı günü

    Ünal Karamanın acı günü
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Trabzonspor 'ın dün vefat eden annesi , Konya'da toprağa verildi.

    'ın naaşı, cenaze aracıyla merkez Selçuklu ilçesindeki 'na getirildi. Burada taziyeleri kabul eden 'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.

    Cenaze törenine katılan Beşiktaş Şenol Güneş de Ünal Karaman'a taziyelerini iletip, acısını paylaştı.

    Şefika Karaman'ın cenazesi, mezarlık içindeki namazgahta öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Cenazede, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, asbaşkanlarından Mehmet Günbaş ile Recep Çınar, spor yorumcusu Ercan Taner ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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