Teofilo için yeni dava

Trabzonspor Teofilo'nun transfer bedelinin son taksidi olan 400 bin euro'yu 6 yıldır ödemeyen Racing Club'ün peşini bırakmıyor. TFF ve CAS'tan olumlu yanıt almasına rağmen parayı tahsil edemeyen bordo-mavililer, Arjantin'de bir avukat tutup kararın bu ülkede de tanınması için dava açtı.

TRABZONSPOR HABERLERİ