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Teofilo için yeni dava
Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018
Trabzonspor Teofilo'nun transfer bedelinin son taksidi olan 400 bin euro'yu 6 yıldır ödemeyen Racing Club'ün peşini bırakmıyor. TFF ve CAS'tan olumlu yanıt almasına rağmen parayı tahsil edemeyen bordo-mavililer, Arjantin'de bir avukat tutup kararın bu ülkede de tanınması için dava açtı.
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