    06 Ekim 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Ünal Karaman'ın acı günü

    Ünal Karamanın acı günü
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın annesi vefat etti.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karaman'ın 'da yaşayan annesi 'ın, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.


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