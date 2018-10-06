Ünal Karamanın acı günü

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Ünal Karaman'ın acı günü
Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi vefat etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karaman'ın Konya'da yaşayan annesi Şefika Karaman'ın, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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