    05 Ekim 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Ünal Karaman: Enerjinizi israf etmeyin

    Ünal Karaman: Enerjinizi israf etmeyin
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Teknik Direktörü , oyuncularından enerjilerini sahada iyi kullanarak israf yapmamalarını istedi.

    Spor Toto Süper Ligin 8. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör ve öğrencileri de tüm hesapları galibiyet üzerine yapıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında 2-0 yenik durumdan güzel bir geri dönüş yaparak 'yı 4-2 mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, deplasmanda alacağı 3 puanla galibiyet serisi başlatmak istiyor.

    "ENERJİNİZİ İSRAF ETMEYİN"
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise antrenmanlarda oyuncularını uyarıyor. Deneyimli teknik adam, futbolcularına tecrübelerini aktarırken, motivasyonu da elden bırakmıyor. Rakibe hücum şansı vermemeleri gerektiğini vurgulayan Karaman, "Enerjinizi hücum bölgesi içerisinde kullanmanız gerekiyor. Gereksiz enerji kaybını ileride top kaptırınca geriye gelmekte yapıyoruz. Boşa akıtılan su gibi boşa yakılan elektrik gibi. maçında yaptık. Göztepe maçında yaptık. Yapmayın. O enerjiyi önde doğru hamleler için kullanın "diyerek ikazlarda bulundu.

    Rakiple mesafelerini iyi korumaları gerektiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibi geçirmeyin. Bire birde geçiliyorsan anla ki başka bir yerde sıkıntı var. Senin oyundan düşmen demek rakibin daha fazla oyuncuyla bizi yakalaması demek" şeklinde oyuncularını uyardı.

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