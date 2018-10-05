    05 Ekim 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu futbolculara milli davet

    Trabzonsporlu futbolculara milli davet
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Trabzonsporlu 9 futbolcu ülkelerinin larına davet edildi.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncular , , Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'ye ülkelerinin larından davet geldiği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Yusuf Yazıcı, A Milli Takımımızın 11 Ekim'de 'de 'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosuna davet edildi. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır ise Ümit Milli Takımımızın 12 Ekim'de Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Fransa'nın Rouen kentinde yapacağı hazırlık maçı ve 16 Ekim'de Macaristan'ın Felcsut kentinde Macaristan 21 Yaş Altı Takımı ile yapacağı 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı aday kadrosuna davet edildi."

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