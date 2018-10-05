Muharrem Usta'ya dava açılacak
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, “Bağımsız denetleme kurulunun raporu doğrultusunda eski yönetimin kulübü uğrattığı zararlar faiziyle tahsil edilecektir” denildi.
Trabzonspor yönetimi, göreve geldikten kısa bir süre sonra geçmişe ait hesapların inceleneceğini duyurmuştu. Bağımsız Denetim Şirketi tarafından yapılan incelemeler geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve eski yönetimin ekonomik anlamda aldığı kararlar ve kulübün uğradığı zararlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu sürecin ardından konunun yargıya taşınıp taşınmaması adına yönetim kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda oy birliği ile eski yönetimin ve eski başkan Muharrem Usta'nın mahkemeye verilmesi kararı alındı.
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Yapılan açıklama şöyle: "Bağımsız Denetim Şirketi tarafından bir önceki dönem yönetim kurulunun hesaplarının incelenmesine dair hazırlanan raporla ilgili hukuki girişimlere başladık. Paporda belirtildiği üzere, Trabzonspor'a bir önceki dönem verilen zararların tamamı dönemin yönetim kurulu başkanının alacağından yasal faiziyle birlikte mahsup edilecektir. Raporda yer alan hususların tamamıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. Disiplin Kurulu'na sevk hususunu Yönetim Kurulumuz ayrıca değerlendirecektir."
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