Trabzonspor, Akhisarspor karşısında ilk peşinde
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Akhisarspor'a konuk olacak.
Ligde bu sezon 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Dış sahada Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, ilk 7 haftada topladığı 10 puanın sadece 1'ini deplasmanlarda elde ederken, bu kötü gidişatı Akhisarspor karşısında değiştirmenin mücadelesini yapacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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