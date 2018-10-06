    06 Ekim 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Akhisarspor karşısında ilk peşinde

    Trabzonspor, Akhisarspor karşısında ilk peşinde
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın 'a konuk olacak.

    Ligde bu sezon 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

    Dış sahada 'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, ilk 7 haftada topladığı 10 puanın sadece 1'ini deplasmanlarda elde ederken, bu kötü gidişatı Akhisarspor karşısında değiştirmenin mücadelesini yapacak.

    Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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