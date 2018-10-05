    05 Ekim 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Büyük tehlike geçti!

    Büyük tehlike geçti!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Jurac Kucka serbest kalacaktı ve 8 milyon euro alacaktı...

    , 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu.

    Bordo-mavili kulübü alacaklarından ötürü 'ya şikayet eden Kucka, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği ekibinden 8 milyon euro tazminat alma hakkı elde edecekti. Yönetim, Kucka'ya 970 bin euro ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 milyon euro tazminat vermek zorunda olmaktan kurtuldu. Kucka'nın sözleşmesinde 'Parası gecikirse serbest kalır' maddesi var.

    Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya dev talip!

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Ustaya dava açılacak Usta'ya dava açılacak
    Trabzonspor taktik çalıştı Trabzonspor taktik çalıştı
    Trabzonspor taktik çalıştı Trabzonspor taktik çalıştı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör