05 Ekim 2018, Cuma
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Büyük tehlike geçti!
Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018
Jurac Kucka serbest kalacaktı ve 8 milyon euro alacaktı...
Trabzonspor, 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemek zorunda kalmaktan son anda kurtuldu.
Bordo-mavili kulübü alacaklarından ötürü FIFA'ya şikayet eden Kucka, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği Karadeniz ekibinden 8 milyon euro tazminat alma hakkı elde edecekti. Yönetim, Kucka'ya 970 bin euro ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 milyon euro tazminat vermek zorunda olmaktan kurtuldu. Kucka'nın sözleşmesinde 'Parası gecikirse serbest kalır' maddesi var.
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