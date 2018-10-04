    04 Ekim 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor taktik çalıştı

    Trabzonspor taktik çalıştı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    , ?in 8?inci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    ?nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Luis Ibanez ile Filip Novak katılmazken, Kamil ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca tedavisi tamamlanan ile Hasan Batuhan Artaslan'ın da bugün takımla birlikte çalışmalara katıldığı belirtildi.
    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

    AKHİSARSPOR?A TEŞEKKÜR EDİLDİ

    Kulübü, ?in 8?inci haftasında oynayacakları maçındaki yüzde 5?lik deplasman tribünü kontenjanının yüzde 10?a yükseltildiğini açıkladı. Ayrıca bordo-mavili kulüpten yapılan talebe jestle karşılık veren Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve Yönetim Kurulu?na da teşekkür edildi.

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