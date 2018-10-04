Rodallega: "Gol atıp fırça yedim!"

Trabzonspor Dergisi'ne konuşan Rodallega “Trabzonspor gibi büyük takımlar her zaman zirveyi hedefler. En kötü ilk dört arasına girip Şampiyonlar veya Avrupa Ligi’ne gitmeliyiz" dedi.

Bu sezon forma giydiği 7 maçta 5 gol kaydeden, son 4-2 kazanılan Kasımpaşa maçında da 2 gol atan forvet Hugo Rodallega, kulübün dergisine konuştu. Trabzonspor formasını giymenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ve teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine büyük bir güven verdiğini vurgulayan Kolombiyalı forvet, "Kampın birinci gününden itibaren benimle yaptığı bütün konuşmalarında bu güveni hissettirdi. Hocamızın duyduğu güven bende çok büyük bir değişime neden oldu" dedi.

DERBİ SKORU BEKLENMiYORDU

Rodallega, hedefi konusunda da "Ben hep ilk 11'de olmak ve gol atmak isterim. Trabzonspor gibi büyük takımlar her zaman zirveyi hedefler. En kötü ilk dört takım arasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde yer almalıyız" yorumunu yaptı. Dördüncü haftada oynanan G.Saray derbisine de değinen deneyimli forvet, bu konuda şunları söyledi: "Açıkçası kimse kaliteli kadrosu olan, ligin son şampiyonuna karşı bu skoru alacağımızı düşünmemiştir. Ancak biz tamamen bu düşünceyle sahaya çıktık ve galip geldik."

GOL ATIP FIRÇA YEDİM

Golcü oyuncu, Trabzon'da yaşadığı ilginç anıları da şöyle anlattı: "Benim attığım gol sonrası 2-1 kazanmıştık. Maç sonrası mutlu bir şekilde AVM'ye gittiğimde birisi beni durdurup neden tek bir gol attığımı sordu. Bir gol atmama sinirlenip en az 2-3 gol atmam gerektiğini söyledi. Gol atıp fırça yediğim bir anım oldu."

Yine kazandığımız bir maçtan sonra eşimle birlikte balık yemeye gittik. Garson adımın Rodallega olduğunu öğrenince bizimle ilgilenmeyeceğini söyledi. Çok şaşırmıştım. Sonra arkadaşım nedenini öğrenip bize anlattı. Garson Trabzonlu değilmiş ve o hafta onun desteklediği takıma gol attığım için böyle yapmış. Sanırım Trabzon'da Trabzonsporlu olmayan tek kişiyle karşılaşmış oldum."