    04 Ekim 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Kucka'ya 111 milyon TL!

    Kuckaya 111 milyon
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Ödemelerle ilgili sorunları çözmek için yoğun çaba harcayan , geçtiğimiz günlerde FIFA’ya giden ile sıkıntı yaşamıştı.

    Bu sürecin ardından yönetim oyuncunun serbest kalmasını engellemek için kendisine dün 925 bin euro (7 milyon TL) ödeme gerçekleştirdi. 'yla ilgili sorun ortadan kalkarken diğer yabancılara da ödemelerin kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

    Eski yönetimin 7 Haziran 2017'de Milan'dan 5 milyon euro'ya aldığı Kucka ile yapılan 3 yıllık sözleşmede bazı detaylar yeni ortaya çıktı. Bu sözleşmeye göre Kucka'ya yıllık 2 milyon 250 milyon euro ödeneceği açıklanırken, ekstradan 1.5 milyon euro imza parası ve 1 milyon 500 bin euro imaj bedeli verildiği ortaya çıktı.

    Menajerine de 900 bin euro ödenen Kucka'nın 'a toplam maliyeti 15 milyon 650 bin euro.

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