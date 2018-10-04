Trabzonspordan bir ilk

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Trabzonspor'dan bir ilk
Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Yönetim, Türkiye’de bir ilke imza atarak yerli oyunculara yapılacak ödemeleri 5.2 TL’lik euro kuruna sabitliyor.
Trabzonspor kulübü bir ilke imza atarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere yerli oyunculara sabit kurdan ödeme yapma kararı aldı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2'lik sabit euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. Trabzonspor olarak, Kulüpler Birliği'nin kararını son derece doğru buluyor, destekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz."
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