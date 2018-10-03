Trabzonsporda savunma ağırlıklı antrenman

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kuvvet çalışmaları ile başladı, ardından dar alanda mavi, beyaz ve bordo olmak üzere üç farklı grup arasında dar alanda oyun oynandı. 2'şerli gruplar halinde yapılan hücum ve savunmada atak sonuçlandırmaya yönelik çalışmaların ardından son bölümde tam sahada çift kale maç oynandı. Teknik direktör Ünal Karaman bu çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak savunmaya yönelik uyarlarda bulundu. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Luis Ibanez ile Filip Novak katılmadı, Burak Yılmaz ile Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.